Em abril, a grelha de programação dos sábados da SIC vai sofrer alterações devido à estreia de "Caixa Mágica". O novo programa de Fátima Lopes vai para o ar a partir de 2 de abril, ocupando o horário de "Alô Marco Paulo".

Com a estreia do novo formato, o programa do cantor vai passar para as manhãs. “Acharam que as manhãs não estavam a ter audiências e necessitavam que o meu programa ajudasse a subi-las. Foi a informação que me foi dada", explicou Marco Paulo à revista TV Guia.

"Se me pergunta se gostei dessa mudança? Não", confessa o cantor. "O público tem liberdade de mostrar o seu agrado ou desagrado, escrevendo para a SIC, expondo se gostam da mudança ou não. Eu não posso”, rematou o cantor em entrevista à revista.