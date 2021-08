Em entrevista à Nova Gente, o músico comentou as críticas. "Não é fácil… As pessoas conhecem-me, já ando neste mundo há 55 anos. Mas pronto, são opiniões… não precisavam era de ser tão agressivas. Eu não tinha ideia que isto existia, sinceramente. Não imaginava que fosse assim, até porque não há razão nenhuma para isto. Se as pessoas gostam, gostam; se não gostam, mudem de canal", frisou.

"Não há necessidade nenhuma deste ódio todo (…) Não posso dizer que foi um choque, até porque fui muito aconselhado a não ligar e o que me dizem é que isto é tudo inveja. Se calhar, até são coisas encomendadas", acrescentou o músico.

"As pessoas, hoje, escondem-se atrás das redes sociais e desabafam ódio. Num momento em que tanta gente está a sofrer, por causa da pandemia, há famílias desfeitas, as pessoas deviam preocupar-se com outras coisas", rematou.