Cristina Ferreira esteve na manhã desta quinta-feira, dia 5 de novembro, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa "Você na TV". No final da conversa com o apresentador, a diretora de entretenimento e ficção da TVI lembrou que entrevistou Maria Cerqueira Gomes para a próxima edição da sua revista.

Cristina Ferreira revelou ainda que a apresentadora do Porto irá ter um novo projeto na estação de Queluz de Baixo. "Janeiro é amanhã", brincou Manuel Luís Goucha.

"Um dia destes saberão", acrescentou a a diretora de entretenimento e ficção da TVI, adiantando que a novidade poderá ser revelada ainda este mês.