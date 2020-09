Depois de ter recebido Jorge Jesus, treinador do SL Benfica, na estreia de "Dia de Cristina", Cristina Ferreira esteve à conversa com Marta Temido esta terça-feira, dia 29 de setembro. Quando ainda se encontrava na SIC, a apresentadora já tinha recebido a ministra da Saúde n'"O Programa de Cristina".

No final da conversa de "Dia de Cristina", a apresentadora revelou que pediu a Marta Temido que escolhesse a canção da vida". A ministra da Saúde aceitou o desafio e enviou uma lista "alargada". "Deu-nos várias hipóteses e o seu leque de canções é muito alargado - vai desde um cantor francês até ao mais português", contou Cristina Ferreira.

Da lista enviada por Marta Temido, a apresentadora e a sua equipa escolheram "À Minha Maneira", dos Xutos & Pontapés, para ser interpretada ao vivo por Rui Andrade e Vanessa Silva. "Decidimos aquela que, de alguma forma, mostra uma ministra diferente daquela que imaginamos", acrescentou Cristina Ferreira.

"Porque é uma canção cheia de energia e porque mostra que nós conseguimos fazer as coisas quando temos muita vontade de as fazer e que, se às vezes, formos vencidos pelo caminho - e acontece -, temos de nos levantar outra vez e continuar a caminhar", justificou Marta Temido.