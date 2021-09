As gravações de "MasterChef Portugal" arrancam esta semana, confirmou a RTP1 em comunicado. Segundo a TV Guia, a nova edição do programa poderá não contar com um/a apresentador/a.

De acordo com a revista, o formato será conduzido pelos chefes e jurados Vítor Sobral, Marlene Vieira e Óscar Gonçalves. "Os três terão um papel decisivo e igual no programa, embora o Vítor [Sobral], pela idade e experiência em televisão, possa ter sempre um papel diferente", revelo uma fonte do canal.

"Este é um formato que vai poder ainda ver na RTP1 durante o ano de 2021. A paixão pela cozinha vai ser colocada à prova em 'MasterChef Portugal'. Aqui vamos poder concretizar sonhos, ultrapassar obstáculos e alcançar o grande objetivo de transformar amadores em cozinheiros premiados", frisa a RTP1.

"Depois de apurados os candidatos, onde descobrimos talentosos cozinheiros, iniciamos agora o grande desafio das suas vidas", relembra o canal.