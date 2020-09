"Duetto", produção filmada no Brasil e em Itália, é o novo projeto do realizador Vicente Amorim e tem estreia agendada para 2021. O filme foi gravado em 2018 e conta com a participação Michele Morrone, protagonista do filme erótico "365 Dias".

No filme brasileiro, o ator veste a pele de um cantor, Marcello Bianchini, por quem a protagonista da história se apaixona.

"Duetto" é apresentado como "uma linda história sobre o amor e o perdão". "Ao perder o pai, Cora, de18 anos, viaja com a avó para a Itália. Ao chegar a Polignano a Mare, na região da Apulia, onde está a acontecer o Festival de Música, ela encanta-se com o evento e com Marcello Bianchini", pode ler-se na sinopse da produção.