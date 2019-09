Millie Bobby Brown começou a chamar a atenção em 2016, na primeira temporada de "Stranger Things", quanto tinha apenas 12 anos. Três anos volvidos, a atriz, que vai estar este domingo, dia 15 de setembro, na Comic Con Portugal, é considerada uma das jovens mais promissoras da nova geração.

No ano da sua estreia como protagonista da série da Netflix, o IMDb revelou uma lista dos novos atores que mais pesquisados no site e que chamaram a atenção durante 2016 - a liderar a lista estava Millie Bobby Brown. Em "Stranger Things", a atriz interpreta Eleven, papel que lhe tem valido rasgados elogios tanto por parte do público, como por parte dos críticos de televisão.

A edição do inverno de 2016 da Dazed foi dedicada ao elenco da série original do serviço de streaming, dando especial destaque à jovem atriz. Segundo a revista, que cita um utilizador do site Reddit, Millie Bobby Brown disse apenas 246 palavras ao longo da primeira temporada e conquistou os espectadores.

A Dazed considerou a atriz uma "verdadeira heroína", lembrando que Millie Bobby Brown tinha apenas 12 anos quando gravou a primeira temporada da série. Pode ler entrevista completa no site da revista.