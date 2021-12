Este domingo, dia 5 de dezembro, foi para o ar a última ronda das "Batalhas" de "The Voice Portugal". O duelo da equipa de Aurea entre Francisca Oliveira e a dupla Sara e Tiago foi um dos mais renhidos da noite.

Em palco, a concorrente interpretou o tema "Kiss", de Prince. Já a dupla escolheu a canção "You Are The Reason", de Calum Scott,, mas não conseguiu passar à próxima fase do programa.

"Até agora, a melhor de todas. Assim de longe", comentou Marisa Liz. "Miúda, o que é que foi isto?", acrescentou a cantora.

"Foi uma batalha renhida, mas a versão de 'Kiss' da Francisca Oliveira convenceu a mentora Aurea a passar a concorrente para a próxima fase", resumiu a produção do programa de talentos da RTP1 nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.