"Boa tarde. Morreram todos". Foi desta forma que José Rodrigues dos Santos abriu abriu a emissão do passado dia 22 de junho, do "Telejornal", da RTP1. O jornalista referia-se à notícia sobre a morte dos cinco ocupantes do submersível Titan.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e dupla Karetus decidiu fazer uma remistura com a frase viral.

Veja o vídeo: