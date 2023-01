Morreu Adam Rich, antiga ator e estrela infantil que encantou os espectadores na série "Oito e Basta", exibida pela RTP nos anos 80.

Com 54 anos, Rich foi encontrado morto no sábado na sua casa em Los Angeles, confirmou a família ao 'site' TMZ. A causa da morte está sob investigação, mas as autoridades não estão a encará-la como suspeita.

O ator teve uma carreira limitada, mas muito popular como estrela infantil ao tornar-se, aos oito anos, "o benjamim da América" graças ao papel de Nicholas, o filho mais novo da numerosa família Bradford, na série exibida nos EUA ao longo de cinco temporadas entre 1977 e 1981. O impacto foi tão grande que milhares de pais adotaram o corte de cabelo da personagem para os seus filhos.

Após o fim da série, ainda participou como ator convidado em algumas séries, mas o mediatismo só regressou pelos problemas pessoais, tratamentos e detenções relacionados com o álcool e o vício de drogas.

Segundo o seu representante, Rich sofria de um tipo de depressão que resistia aos tratamentos e tentou falar sobre doenças mentais para apagar esse estigma, procurando, sem sucesso, tratamentos experimentais ao longo dos anos.

O seu último papel como ator foi a interpretar uma versão de si mesmo no filme "Dickie Roberts: Former Child Star" (2003), que se chamou "Estrela à Força" em Portugal.