Cameron Boyce, uma das estrelas das produções do Disney Channel, morreu este fim de semana aos 20 anos, confirmou o canal à CNN. De acordo com um comunicado da família citado pela ABC News, a morte estará relacionada com “uma condição médica”.

Segundo um porta-voz da família do ator, Cameron Boyce morreu “durante o sono devido a uma convulsão, que resultou da condição médica para a qual estava a ser tratado”. "É com o coração profundamente pesado que relatamos que esta manhã perdemos Cameron", acrescentou em comunicado.

“O mundo ficou agora, sem dúvida, sem uma das suas mais brilhantes luzes, mas o seu espírito irá viver através da bondade e da compaixão", frisa a família.