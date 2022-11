Morreu Clarence Gilyard Jr., que ficou célebre pelo papel de James "Jimmy" Trivette, o parceiro em muitas aventuras de Chuck Norris da série "Walker, O Ranger do Texas" (1993-2001).

A notícia da morte aos 66 anos, após doença prolongada, foi dada pela College of Fine Arts de Las Vegas, da Universidade de Nevada, onde o ator era professor de cinema e teatro, .

Além das oito temporadas da famosa série de ação, teve outro papel papel importante como investigador e parceiro de confiança noutra série famosa nos EUA, "Matlock" (1989-1993).

No cinema, os fãs recordam-no principalmente pelo papel de Theo, o especialista informático do grupo de terroristas de "Assalto ao Arranha-Céus" (1988), o primeiro "Die Hard".

O seu primeiro papel no cinema foi Marcus 'Sundown' Williams, o piloto que substituía temporariamente Goose (Anthony Edwards) como parceiro de Maverick (Tom Cruise) em "Top Gun: Ases Indomáveis" (1986).

Gilyard nasceu em 1955 em Moses Lake (Washington) e após o liceu, foi cadete da Força Aérea durante um ano antes de se formar em Artes Teatrais pela California State University, mudando-se no final da década de 1970 para Los Angeles para trabalhar como ator.

Com o fim de "Walker, O Ranger do Texas" em 2001, fez uma pausa na carreira e completou um mestrado em Belas Artes, ingressando mais tarde na College of Fine Arts de Las Vegas.

Regressou ao cinema em 2012, principalmente em projetos fora dos estúdios de Hollywood e em 2020 repetiu o seu papel como Theo ao lado de Bruce Willis e De’voreaux White (que era o motorista da limusina no filme de 1988).