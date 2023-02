A jornalista Glória Maria morreu esta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, no Rio de Janeiro, aos 73 anos. "É com muita tristeza que anunciamos a morte da nossa colega, a jornalista Glória Maria", informou a TV Globo em comunicado.

Segundo a nota do canal brasileiro, a jornalista morreu durante a manhã no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com o G1, Glória Maria foi a primeira jornalista e entrar em direto o "Jornal Nacional", da Globo, e "inaugurou a era da alta definição da televisão brasileira".

Além do "Jornal Nacional", a jornalista fez parte dos populares programas "Fantástico" e "Globo Repórter".