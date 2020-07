"Mesmo que 'Vila Faia' não tenha o êxito de 'Gabriela', a grande vitória desta produção é o facto de se conseguir pôr a trabalhar cerca de 70 pessoas, técnicos e atores, e de ficar a funcionar um estúdio", disse o realizador, na altura do início da rodagem da telenovela, citado pelas páginas de história da RTP. "Ao menos que a experiência e aquilo que fica de pé possa servir no futuro", desejou.

Serviu. As novas produções do género sucederam-se e, além de "Vila Faia", Nuno Teixeira dirigiu também "Origens" (1983), "Passerelle" (1988) e "Chuva na Areia" (1985), baseada no romance de Luís de Sttau Monteiro "Agarra o Verão, Guida, Agarra o Verão".

O realizador foi também responsável pela direção regular de séries televisivas como "Eu Show Nico" (1988), com Nicolau Breyner, e "Os Bonecos da Bola" (1993), com Ana Bola, destacando-se em particular "Lá em Casa Tudo Bem" (1987-1988), a primeira comédia a ser gravada com público “ao vivo”, protagonizada por Raul Solnado e Armando Cortez, e escrita por Mário Zambujal, entre outros autores.

Nuno Teixeira dirigiu ainda produções dramáticas como a versão televisiva de "Mãe Coragem e Os Seus Filhos" (1987), de Bertolt Brecht, encenada por João Lourenço, para o Teatro Aberto, e protagonizada por Eunice Muñoz, que lhe valeu o prémio de melhor adaptação teatral para televisão.

Para a dimensão do pequeno ecrã, o realizador transpôs várias produções de ópera das temporadas do Teatro Nacional de São Carlos.

Trabalhou ainda com Mário Viegas nos programas "Palavras Ditas" (1984-1985) e "Palavras Vivas" (1990-1991), de divulgação da literatura portuguesa e dos seus autores.

No seu percurso destaca-se ainda a realização de sete Festivais da Canção, entre 1981 e 1995, de programas musicais como "Olha que Dois" e "Frou-Frou", do espetáculo "Algumas Canções do Meu Caminho", que Simone de Oliveira levou à Sala Garrett do Teatro D. Maria II, em Lisboa, e de algumas das principais competições desportivas, transmitidas pela televisão pública.

Foi responsável pela Direção de Produção da RTP, tendo representado esta estação em organismos internacionais de televisão e do audiovisual.

Em janeiro de 2017, em reação à morte de Mário Soares, Nuno Teixeira recordou à Lusa o período da campanha presidencial de 1985, e o convite que o então candidato lhe fizera.

“Já o conhecia de nome, pois estava mais ou menos a par do que se ia passando na oposição portuguesa [à ditadura, anterior ao 25 de Abril de 1974], e já tinha uma grande admiração por ele. Pessoalmente, conheci-o quando me desafiou a realizar os tempos de antena na televisão, estavam as sondagens [de Mário Soares] nos sete por cento”, recordou.

“Não tive dúvidas nenhumas em aceitar”, declarou então, emocionado, afirmando que Soares foi “a pessoa de que o país precisava nos anos quentes da revolução” e “conseguiu, com o seu prestígio, com a sua inteligência, manter o país no lado correto da vida”.

Em 1995, Nuno Teixeira recebeu as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Mérito.

É pai do realizador Duarte Teixeira, um dos diretores do 'remake' de "Vila Faia", em 2007/2008.

* Notícia atualizada às 16h00.