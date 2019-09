“Carlos Lacerda faleceu no dia 9 de setembro, vítima de pneumonia, no Hospital do Barreiro”, disse à agência Lusa o encenador e ator Gonçalo Barata, amigo da família, acrescentando que o corpo vai estar em câmara ardente, a partir de hoje à tarde, na Igreja de São Pedro de Alcântara, na calçada da Tapada, em Lisboa.

Nascido no Porto, Carlos Lacerda iniciou-se no teatro no Orfeão da Foz do Douro, passando depois por companhias como o Grupo Teatral de Ramalde e a Seiva Trupe, onde decorreu grande parte da sua carreira, sem esquecer o seu trabalho com outros grupos como a Companhia de Teatro de Lisboa, a Companhia Teatral do Chiado, a Sociedade Guilherme Cossoul, a Companhia de Teatro de Almada, A Barraca e o Grupo Comédias de Lisboa.

“Perde-se um grande ator e um grande amigo. Trabalhou sempre com grande generosidade e era muito querido com os colegas, muito profissional, muito rigoroso e muito crítico com ele próprio e no meio artístico”, declarou Gonçalo Barata, acrescentando que Carlos Lacerda era “muito considerado pelos colegas”.