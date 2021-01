O ator Licínio França morreu este sábado, dia 30 de janeiro, aos 67 anos. A notícia foi confirmada pela sua filha, a cantora e atriz Joana França, e pela sua ex-mulher, a atriz Nóemia Costa. Licínio França sofria da doença de Alzheimer e encontrava-se internado num lar de idosos.

"Até já, até sempre Companheiro. Esta é a nossa filha, fruto de um amor maior de 22 anos. Que somente nós vivemos e mais ninguém. A nossa verdade é nossa é isso que vale. A nossa Joana honrou pai e irá honrar mãe os princípios dela são enormes. Sei que era a tua/ nossa menina sempre presente em verdade e honra. Vai em paz. Deus tratará do resto", escreveu Nóemia Costa na sua página no Facebook.

"Sétimo Direito" (RTP, 1988), "Nico D'Obra" (RTP, 1993), "Reformado e Mal Pago" (RTP, 1997), "Não és Homem Não és Nada" (RTP, 1999), "Todo o Tempo do Mundo" (TVI, 1999), "Médico de Família" (SIC, 2000), "Inspector Max" (TVI, 2005), "Camilo em Sarilho" (SIC, 2006), "Floribella" (SIC, 2007), "Deixa-me Amar" (TVI, 2008) e "Feitiço de Amor" (TVI, 2008) foram alguns dos trabalhos do ator no pequeno ecrã.

Além da representação, Licínio França teve uma carreira como cantor, tendo-se estreado na década de 1970 com dois singles de intervenção, editados pela Tecla. "Eterno Apaixonado", de 2007, foi o seu último álbum.