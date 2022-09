O ator canadiano Robert Cormier, que vestiu a pele de Finn Cotter na série "Heartland" (disponível na Netflix), morreu na passada sexta-feira, dia 23 de setembro, aos 33 anos. A notícia da sua morte foi confirmada esta terça-feira em comunicado.

Ao The Hollywood Reporter, Stephanie, uma das três irmãs do ator, avançou que Robert Cormier morreu devido a ferimentos sofridos numa queda. O canadiano estava internado no hospital em Etobicoke, Ontario.

O ator fez ainda parte de séries como "Slasher", "Ransom" ou "American Gods", onde vestiu a pele de Winston em apenas dois episódios. Robert Cormier fez ainda uma participação especial em "Sobrevivente Designado", série protagonizada por Kiefer Sutherland.

No Instagram, a equipa da série "Heartland" lamentou a morte do ator: "Ele foi um membro querido do elenco de 'Heartland' nas últimas duas temporadas. Em nome do elenco e da equipa de 'Heartland', os nossos pensamentos estão com ele e com a sua família, que pediu privacidade durante este período difícil".