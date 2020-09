Yuko Takeuchi foi encontrada sem vida no seu apartamento no bairro Shibuya, em Tóquio. A atriz japonesa, que participou em séries como "Asuka” (1999-2000), “Sanada Maru” (2016) e “Miss Sherlock” (2018), tinha 40 anos.

De acordo com o The Japan Times, Takeuchi foi encontrada sem vida pelo marido, o ator Taiki Nakabayashi. A BBC, que cita a imprensa local, avança que as autoridades estão a investigar o caso, existindo suspeitas de que Takeuchi terá cometido suicídio.

"Tudo aconteceu de repente. Estamos todos chocados e tristes com as notícias", frisou a agência da atriz japonesa.

Takeuchi ficou especialmente conhecida ao fazer parte do elenco da série "Miss Sherlock", disponível na HBO Portugal. Na produção, Yuko Takeuchi vestiu a pele de Sara "Sherlock" Shelly Futaba.

"Inspirado nos personagens literários de Sir Arthur Conan Doyle, a série segue a Dra. Wato-san Tachibana e Sara Shelly 'Sherlock' Futaba, uma consultora policial excêntrica, que usa a dedução para resolver casos estranhos no Japão atual.", resume o serviço de streaming na sinopse.

A atriz esteve nomeada e venceu vários prémios de cinema japoneses, tendo sido premiada com o galardão de melhor atriz três anos seguidos, em 2004, 2005 e 2006.