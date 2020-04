A minissérie "Mrs. America" está disponível através da HBO Portugal.

Foram visionados três dos nove episódios que vão ficar disponíveis até ao final de maio.

Crítica da Daniel Antero.

Examinando um momento tão expansivo e crucial da história americana, "Mrs. America" assume uma posição didática e ambiciosa, recordando várias líderes do movimento feminista e anti-feminista.

Com nove episódios, intitulados a partir do nome de cada uma dessas figuras, a minissérie da HBO criada por Dahvi Waller ("Mad Men") aborda o conflito entre as mulheres liberais que lutaram pela aprovação da proposta de Emenda da Igualdade de Direitos na Constituição dos EUA, que validaria uma garantia constitucional de direitos iguais para as mulheres, banindo qualquer discriminação baseada no sexo, e as donas de casa conservadoras que orgulhosamente se opuseram.

Entre as mulheres que vamos acompanhar estão Gloria Steinem (Rose Byrne), a criadora da revista feminista Ms.; Shirley Chisholm (Uzo Aduba), a primeira mulher negra a concorrer à presidência; Bella Abzug (Margo Martindale), uma estratega pragmática, que sabe o que pode obter num Congresso liderado por homens; Betty Friedan (Tracey Ullman), autora do livro pioneiro "The Feminine Mystique".