Lyra e companhia vão continuar a explorar novos mundos na HBO. O serviço de streaming anunciou esta semana que a série "Mundos Paralelos" vai contar com uma terceira temporada, que irá fechar a história protagonizada por Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas e Lin-Manuel Miranda.

O premiado escritor britânico Phillip Pullman conquistou o mundo com a saga literária "His Dark Materials" ("Mundos Paralelos" em Portugal). Depois da adaptação ao cinema, com o filme de 2007 "A Bússola Dourada", com Daniel Craig e Nicole Kidman, que deixou muitos fãs desiludidos, a história chegou ao pequeno ecrã pelas mãos da HBO e da BBC.

A adaptação da obra de literatura fantástica juvenil, que aborda temas como o fanatismo religioso que controla o mundo, a luta pela ciência e o livre arbítrio, estreou-se no serviço de streaming em 2019 e foi apresentada como potencial grande sucesso da HBO depois de "A Guerra dos Tronos". Ao contrário do filme de 2007, a série conquistou mais fãs e a segunda temporada estreou-se a 17 de novembro no serviço de streaming.