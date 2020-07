A HBO divulgou esta sexta-feira, dia 24 de julho, o primeiro trailer oficial da segunda temporada da série de drama "Mundos Paralelos".

Nas primeiras imagens dos novos episódios, podem ser vistas as novas personagens, como Andrew Scott ("John Parry"), Jade Anouka ("Ruta Skadi") e Simone Kirby ("Dr. Mary Malone”). Já Dafne Keen (“Lyra”), Ruth Wilson (“Sra. Coulter”), Ariyon Bakare (“Lord Boreal”), Amir Wilson (“Will”) e Lin-Manuel Miranda (“Lee Scoresby") vão regressar à série.

"Na segunda temporada de 'Mundos Paralelos', Lord Asriel (James McAvoy) abre uma ponte para um novo mundo e Lyra (Dafne Keen), perturbada pela morte do seu melhor amigo, segue Asriel para o desconhecido. Numa estranha e misteriosa cidade abandonada, ela conhece Will (Amir Wilson), um rapaz do nosso mundo que também está a fugir de um passado conturbado. Lyra e Will descobrem que os seus destinos estão ligados de forma a reunir Will com o seu pai, mas percebem que o seu caminho é constantemente ameaçado, quando se inicia uma guerra à sua volta. Enquanto isso, a Sra. Coulter (Ruth Wilson) procura Lyra e está determinada a trazê-la para casa de qualquer forma", avança a HBO Portugal em comunicado.

Veja o trailer: