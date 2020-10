A HBO revelou o primeiro trailer da segunda temporada de "Mundos Paralelos", que tem estreia marcada para o dia 17 de novembro. Nas imagens dos novos episódios, Lyra desvenda mistérios no novo mundo.

"Esta nova temporada acompanha Lord Asriel que abre uma ponte para um novo mundo e Lyra, perturbada pela morte do seu melhor amigo, segue Asriel para o desconhecido. Numa estranha e misteriosa cidade abandonada, ela conhece Will, um rapaz do nosso mundo que também está a fugir de um passado conturbado", explica o serviço de streaming em comunicado

Veja o trailer:

Ao longo dos episódios, Lyra e Will descobrem que "os seus destinos estão ligados de forma a reunir Will com o seu pai, mas percebem que o seu caminho é constantemente ameaçado, quando se inicia uma guerra à sua volta". "Enquanto isso, a Sra. Coulter procura Lyra e está determinada a trazê-la para casa de qualquer forma", acrescenta a HBO.

Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas e Lin-Manuel Miranda continuam no elenco da série. A nova temporada vai contar ainda com Terence Stamp, Jade Anouka e Simone Kirby.