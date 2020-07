Segundo Salvador Patrício Gouveia, do Museu do Caramulo, o objetivo é “mostrar alguns dos mais extraordinários automóveis produzidos em Portugal, evitando que as suas histórias caiam no esquecimento ou permaneçam no total desconhecimento por parte do grande público”.

Intitulada “Automóveis Portugueses”, a série terá seis episódios, referentes aos automóveis Felcom (1933), Edfor (1937), Alba (1952), DM (1953) e AR (1955), cinco dos que sobreviveram e ainda estão em condições de circular.

“Cada um destes cinco episódios focará a história do modelo e do seu criador, assim como do seu atual proprietário”, explicou.