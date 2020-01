Os novos planos passarão por encontrar novo argumentista, reconfigurar o projeto de seis para quatro episódios e tentar voltar a reunir a equipa no verão, embora isso não seja dado seguro.

A estrela do projeto conta outra história: "Apenas adiámos a rodagem para o início do ano que vem. Os argumentos são realmente bons. Vi 90% do que foi escrito e gostei bastante. Estas tretas sobre diferenças criativas e todas essas coisas, nada disso é verdade".

No entanto, Ewan McGregor acabou por falar nos argumentos ao sugerir que o adiamento está relacionado com "Star Wars: A Ascenção Skywalker", dizendo que o último Episódio estreou e "todos tiveram mais tempo para ler o que tinha sido escrito e sentiram que queriam trabalhar mais no que foi feito. Não é de todo tão dramático como parece online."

Segundo o ator, nada disto vai afetar os espetadores porque a rodagem começa em janeiro do que ano que vem e parece que a Disney pretende manter a data de estreia (que não foi divulgada publicamente).

"Simplesmente dá-lhes mais tempo para escrever, tornar os argumentos ainda melhores", tranquilizou.

A série sobre Obi-Wan foi anunciada em agosto de 2019 e a história vai abordar os 19 anos que vão do fim do filme "Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith" (2005) e o primeiro "Star Wars: Uma Nova Esperança" (1977), em que o mestre Jedi era interpretado por Alec Guinness.