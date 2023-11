Fernando Daniel e Sara Correia juntaram-se para um dueto na emissão do passado domingo, dia 29 de outubro, do "The Voice Portugal", da RTP1.

No palco, o cantor e a fadista interpretaram o tema "No Teu Poema". Nas redes sociais, os elogios à atuação têm-se multiplicado e o vídeo também tem merecido a atenção do público internacional.

"Não sei falar português, mas chorei com esta interpretação. Sara enche a alma com a sua voz, deixando claro, para mim, que a música é uma linguagem universal que provoca muitas emoções", escreveu uma espectadora mexicana nas redes sociais.

"O que haverá para dizer sobre estas duas vozes? São duas vozes abençoadas", acrescentou uma fã portuguesa dos artistas. "Momento épico", escreveu outra seguidora do programa de talentos da RTP1.

No Youtube, uma espectadora inglesa frisou que "a canção é muito bonita, apesar de não perceber a letra". "Vozes muito bonitas", acrescentou.

Veja aqui o vídeo.