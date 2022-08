Esta segunda-feira, dia 29 de agosto, a Netflix celebra 25 anos - sim, são mesmo 25. A história da empresa começou a escrever-se muito antes da plataforma de streaming de série e filmes se tornar popular em todo o mundo.

"Hoje, dia 29 de agosto de 2022 a Netflix faz 25 anos. E é a altura certa para reconhecer o valor de quem nos fez chegar aqui. Obrigada a vocês, os fãs, por fazerem da Netflix o que ela é hoje", assinalou a empresa nas redes sociais, partilhando um vídeo sobre a sua história.

A empresa norte-americana foi fundada em 1997 como um serviço de aluguer de filmes pela internet. "Reed Hastings e Marc Randolph tiveram a ideia de alugar DVDs pelo correio. Testaram o conceito enviando um DVD para si mesmos — e chegou intacto. Assim surgiu o projeto Netflix", conta a empresa.

Um ano depois, em 1998, foi lançado o netflix.com, o primeiro site de venda e aluguer de DVDs. Já no último ano da década de 90, a empresa estreou o serviço de assinatura da Netflix, que oferecia aos assinantes a possibilidade de alugar DVDs ilimitados sem data de devolução, multa por atraso ou limite mensal.

No novo século, o serviço introduziu um sistema de recomendações personalizadas que previa as escolhas futuras dos assinantes a partir da avaliação que deram a títulos já alugados. Já em 2005, a plataforma cria o recurso Perfis, o que permitia aos assinantes criar listas para diferentes utilizadores e/ou necessidades.

Em 2006, três anos depois de registarem a patente (do U.S. Patent & Trademark Office), a Netflix bate o recorde de cinco milhões de assinantes.

Mas foi em 2007 que o streaming é introduzido, permitindo que os assinantes possam ver séries e filmes instantaneamente. "Em 2008, a Netflix firma parcerias com marcas de eletrónica para permitir streaming no Xbox 360, aparelhos de Blu-ray e decodificadores de TV", recorda a empresa.

Um ano depois, as parcerias de streaming expandem.se para as TVs com ligação à internet e as assinaturas ultrapassam 10 milhões. No mesmo ano foi lançada apresentação sobre a Cultura Netflix, que determinou a missão e valores da empresa.

Com o crescimento constante, em 2010, a Netflix chega ao Canadá e passa a fazer streaming em aparelhos móveis. No mesmo ano, foi implementada uma área dedicada a títulos infantis. Já os primeiros comandos com um botão da Netflix chegaram em 2011, ano em que o serviço foi lançado na América Latina.

Em 2012, o número de assinantes chega a 25 milhões e a Netflix expande-se para o Reino Unido, Irlanda e países nórdicos. A empresa decide, então, inaugurar as suas produções de especiais de stand-up com "Bill Burr: You People Are All the Same".

Já "House of Cards", "Hemlock Grove", "Arrested Development" e "Orange Is the New Black" abriram o catálogo de séries originais Netflix, em 2013. No mesmo ano, "House of Cards" ganha três Emmys – foi a primeira vez que um serviço de streaming pela interne venceu - e foram criados os recursos "Perfis" e "A Minha lista" na plataforma.

Em 2014, o número de assinantes ultrapassou 50 milhões e o serviço expandiu-se para a Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo e Suíça. No ano seguinte, o serviço de streaming chegou a Portugal.

"Em 2015, estreia do primeiro filme original Netflix ('Beasts of No Nation'), primeira série original Netflix em outra língua além do inglês ('Clube dos Corvos') e o primeiro original Netflix asiático ('Terrace House'). As assinaturas expandem-se para a Austrália, Cuba, Itália, Japão, Espanha e Nova Zelândia. Com 'Demolidor', a Netflix inaugura o recurso de descrições em áudio para pessoas com dificuldades auditivas", recorda a empresa.

Sempre em crescimento, em 2016, a Netflix chega a 130 novos países, levando o serviço a assinantes em mais de 190 países e 21 idiomas em todo o mundo. O recurso de download é adicionado, permitindo acesso offline e fora de casa.

Em 2017, a Netflix ganha seu primeiro Óscar com "Last Men in Aleppo".

Mais recentemente, em 2020, a Netflix lançou a lista Top 10, permitindo que assinantes vejam pela primeira vez quais são os títulos mais assistidos. Já durante a pandemia, a empresa ultrapassa os 200 milhões de assinantes supera 200 milhões.