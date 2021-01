A Netflix continua a apostar no crescimento no universo da série "The Witcher", que se estreou no final de 2019. Depois de ter confirmado um filme de animação e o início da produção da segunda temporada, o serviço de streaming revelou que vai avançar com uma prequela.

A nova aposta da Netflix,"The Witcher: Blood Origin", vai decorrer 1200 anos antes de Geralt de Rivia e vai centrar-se na origem do primeiro 'Witcher'. A aposta contará apenas com seis episódios protagonizados por Jodie Turner-Smith, avança o Deadline. A atriz ficou conhecida por fazer parte do elenco de séries como "Nightflyers" ou "Sangue Fresco". Jodie Turner-Smith também fez parte do filme afro-americano "Queen & Slim". Em "The Witcher: Blood Origin", a atriz vai vestir a pele de Éile, uma guerreira de elite abençoada com a voz de uma Deusa. A minissérie está a cargo do argumentista e produtor executivo da série original, Declan de Barra. O criador de "The Witcher", Andrzej Sapkowski, será um dos consultores criativos. A série "The Witcher" é uma história épica sobre destino e família, baseada na conhecida saga literária. "Geralt de Rivia, um solitário caçador de monstros, tenta a todo o custo encontrar o seu lugar num mundo onde as pessoas conseguem ser perversas de formas inimagináveis. Quando o destino cruza o seu caminho com as vidas de uma poderosa feiticeira e de uma jovem princesa que esconde um perigoso segredo, os três terão de aprender, juntos, a sobreviver no cada vez mais volátil Continente", recorda a Netflix.