A série documental "O Desaparecimento de Madeleine McCann", que chegou em março, foi a estreia mais popular na Netflix no Reino Unido, revelou a plataforma. Segundo o serviço de streaming, a produção sobre o desaparecimento da menina inglesa no Algarve ficou à frente do filme "6 Underground" (2º lugar).

"Murder Mystery" (3º lugar), "The Witcher" (4º lugar) e "O Irlandês" (5º lugar) fecham o ranking cinco das produções mais populares em 2019 no serviço de streaming no Reino Unido. De fora do top 10 ficou a terceira temporada de "The Crown".

No top dedicado apenas às séries lançadas em 2019, a primeira temporada de "The Witcher" foi a mais popular do ano, de acordo com a Netflix. "After Life" e a terceira temporada de "Stranger Things" fecham o top 3.

LANÇAMENTOS MAIS POPULARES DE 2019 (REINO UNIDO):

O Desaparecimento de Madeleine McCann

6 Underground

Murder Mystery

The Witcher

O Irlandês

After Life

Stranger Things 3

Our Planet

Sex Education

Conversas com um Assassino: As gravações de Ted Bundy

SÉRIES MAIS POPULARES EM 2019 (REINO UNIDO):

The Witcher

After Life

Stranger Things

Sex Education

The Umbrella Academy

Tu

Unbelievable

Top Boy

Black Mirror

Dirty John