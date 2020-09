Cristina Ferreira está de regresso à TVI - a apresentadora é desde terça-feira, dia 1 de setembro, a nova nova diretora de entretenimento e ficção do canal. "O Dia de Cristina" foi a primeira novidade anunciada pela apresentadora, mas os detalhes sobre o novo programa ainda não foram revelados.

"Está a chegar o 'Dia de Cristina'", avançou o canal e Cristina Ferreira num vídeo publicado à meia-noite de terça-feira no Instagram. Nas redes sociais, a apresentadora também revelou que o cenário do estúdio do programa está a ser construído.

"O Dia de Cristina" deverá ir para o ar apenas uma vez por semana, durante a manhã e a tarde. Segundo o Espalha Factos, e de de acordo com a informação avançada pela TVI aos anunciantes, o novo programa irá decorrer das 10h00 às 13h00 e das 16h00 às 19h00.

"O tão aguardado mês de setembro chegou e as novidades começam a desvendar-se. O programa mais esperado da televisão promete divertir, informar, emocionar e surpreender todos os portugueses", avançou o canal aos anunciantes.

Segundo a TV 7 dias, que cita uma nota enviada pela estação de Queluz de Baixo aos anunciantes, os serão oferecidos vários prémios ao longo das emissões. "Um dos grandes momentos do programa serão os prémios a ele associados", diz a TVI na informação comercial do programa.

"O Dia de Cristina é a Cristina, ou seja, tudo o que a Cristina inventa, sonha e cria em televisão", revela a TVI, citada pelo Espalha Factos.

Já à revista Nova Gente uma fonte do canal adianta ainda que, "desta forma, ela [Cristina Ferreira] está na antena e, ao mesmo tempo, tem disponibilidade para se dedicar às responsabilidades inerentes ao cargo que assumiu".

Nas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou algumas fotografias da sessão fotográfica de promoção ao programa.