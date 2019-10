No final da década de 1990 e no início dos anos 2000, o "Batatoon" conquistou milhares de 'pequenos e graúdos'. O programa da TVI tinha como protagonistas dois palhaços, o Batatinha e o Companhia. Esta quinta-feira, dia 10 de outubro, a história da dupla voltou a ser destaque nas redes sociais depois da produtora de conteúdos No Olho da Rua ter publicado um "fake trailer".

O trailer "falso", que surge como resposta ao filme "Joker", foi publicado esta quinta-feira, dia 10 de outubro, no Youtube e soma centenas de partilhas nas redes sociais. Em menos de 24 horas, o vídeo foi visto mais de 13 mil vezes e tem recebido dezenas elogios.

Segundo a sinopse partilhada no Youtube, "Batatinha' gira em torno do icónico palhaço e é uma história original, nunca vista no grande ecrã. Duarte Henriques ('Nação Benfiquista', 'A Bala Era a Lei') propõe uma exploração profunda de Batatinha, indelevelmente interpretado pelo próprio, como um homem que luta por encontrar o seu lugar na fracturada sociedade lisboeta".

"O trailer é 'falso', não estamos a pensar avançar com um filme sobre este tema de momento, embora a reacção das pessoas nos esteja a fazer ponderar", conta ao SAPO Mag Marcos Bilro, um dos criadores da No Olho da Rua, que nas horas vagas faz de Companhia.

Segundo o criador, o trailer faz parte da série "Uma Série de Sketches", que arrancou a 26 de setembro. "O trailer do 'Batatinha' é o sketch desta semana. Originalmente estávamos a pensar numa ideia para lançar no Halloween, mas quando um de nós sugeriu uma versão do 'Joker' com o Batatinha, soubemos que tínhamos de a lançar o mais depressa possível", explica.

Em conversa com o SAPO Mag, Marcos Bilro explica que não estava à espera que o vídeo se tornasse viral tão rapidamente. "Honestamente, não contávamos que as pessoas reagissem de forma tão positiva, até porque os nossos números até aqui têm sido modestos", frisa.

No Instagram, o verdadeiro Companhia confessou que gostava de ver o filme. "Estou desejoso de ver o filme completo", escreveu.