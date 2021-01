O adeus a "Vikings" aproxima-se. A segunda parte da sexta e última temporada da série estreia-se em Portugal a 13 de janeiro, às 22h10, em exclusivo no TVCine Action. Nos episódios de despedida, os espectadores vão descobrir o destino do clã de Ragnar, adianta o canal.

"Sempre soube quando 'Vikings' iria terminar e, após 89 episódios, acredito realmente que a monumental saga de Ragnar Lothbrok e dos seus filhos foi contada. Vamos dar aos nossos fãs o final adequado e definitivo que merecem. Os capítulos mais ambiciosos e intensamente emocionais ainda estão para vir. Preparem-se para ficar estupefactos e para muitas surpresas pelo caminho. E se forem de chorar, preparem-se para derramar lágrimas", adianta Michael Hirst, criador da série, em comunicado.

O TVCine Action relembra que " a primeira parte da sexta temporada terminou com uma batalha épica entre Vikings e os Rus, (Rússia de Kiev, povo que está na origem da Rússia e Ucrânia), confrontando os irmãos Bjorn Ironside (Alexander Ludwig), pela proteção das suas terras ao lado do Rei Harald (Peter Franzen), e Ivar the Boneless (Alex Høgh Andersen), do lado das força russas numa tentativa de dominar a Noruega". "Uma batalha de família e de povos que vai determinar o futuro de todos", remata o canal.

Do elenco de"Vikings" fazem parte Gustaf Skarsgård, Katheryn Winnick, Alexander Ludwig, Clive Standen, Georgia Hirst e Alex Høgh Andersen. A segunda parte da série conta ainda com a participação do ator português Ivo Alexandre ("Ministério do Tempo") no papel de Bispo Leon, uma figura histórica real. "Leon foi nomeado o Primeiro Arcebispo de Kiev, numa altura em que a região tinha sido cristianizada há muito pouco tempo", explica o canal.

A série é inspirada na história e nas lendas da Escandinávia medieval e acompanha Ragnar Lothbrok, um guerreiro do norte da Europa que crê ser descendente do Deus Odin e que decide procurar a glória e a riqueza pela conquista de novos territórios.

Veja o trailer: