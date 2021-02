"O programa mais adaptado do mundo, em 2019, chega a Portugal com apresentação de Cristina Ferreira e estreia agendada para o primeiro trimestre de 2021. As emoções vão crescendo à medida que cada concorrente sobe ao palco e canta perante um grupo cuidadosamente selecionado de 100 diferentes cantores, comandados por uma grande estrela da música portuguesa", explica o canal.

Segundo a estação de Queluz de Baixo, "neste formato, todo o tipo de atuação é válido: desde solistas a grupos, profissionais e amadores, todos os concorrentes estão unidos pelo amor à música". "Enquanto são avaliados pelos 100 cantores, os concorrentes competem entre si por um lugar na grande final, onde podem ganhar um extraordinário prémio. Os 100 são um grupo de cantores brilhantes e diversificados, todos com uma ligação ao mundo da música. Após cada interpretação, o nosso apresentador recolhe as opiniões dos 100. É aqui que a divertida interação entre as diversas opiniões, respostas e onde as personalidades se destacam", resume a TVI.