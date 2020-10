A SIC está a preparar uma nova edição de "O Noivo é que Sabe", desta vez com casais famosos, avançam várias fontes. Rebeca e Pedro Guedes e Kelly Baron deverão ser alguns dos convidados especiais da nova temporada do programa.

No formato, uma versão de "Don’t Tell The Bride", os casais recebem um cheque para prepararem os seus casamentos, mas apenas os noivos poderão organizar e planear a cerimónia.

"O Noivo é que Sabe" é apresentador por Cláudia Vieira. A nova temporada ainda não tem data de estreia.