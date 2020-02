Na passada sexta-feira, dia 7 de fevereiro, a SIC anunciou a contratação de Alexandra Lencastre, atriz da TVI. "Alexandra Lencastre vai estar na ficção e entretenimento da SIC já a partir de 2020. A consagrada atriz regressa a uma casa onde participou em projetos de sucesso como 'Querido Professor', 'Perdoa-me', 'Fúria de Viver', 'Na cama com' ou 'Passeio no Parque”', anunciou o canal.

Uma semana depois, a atriz regressou à SIC para conhecer a sua nova "casa". "Estou a reaprender a estar numa estação onde já estive. Sinto, honestamente, que está tudo diferente, mas está tudo igual. É acolhedor e, como até já vi algumas caras conhecidas, fiquei comovida porque estou a voltar a um sítio que deixei, que também é a minha casa", contou a atriz, citada pelo site Fama Show, da SIC.

Há 18 anos a atriz protagonizou a sua última novela na SIC. Neste regresso, Alexandra Lencastre recordou "a sua última e especial memória na estação de televisão". "Uma discussão com Emídio Rangel onde acabámos por nos rir à gargalhada”, confessou.

"Deixei de ter medo que as pessoas me conhecessem. Quero arriscar tudo. Quem me reconhece, reconhece-me mesmo. Quem não o faz, não tem mal. Não se pode agradar a todos", conta a atriz.

"Eu estava um bocadinho adormecida, desacreditada e triste. Parece que perdi a capacidade de sonhar e isso foi-me devolvido com o convite de uma forma natural, sensível e transparente. Parece que havia um puzzle para completar e ficou completo", frisou.