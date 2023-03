Era um desejo antigo do próprio e dos fãs: Jon Bernthal vai voltar a ser anti-herói Frank Castle, o Punisher (conhecido em Portugal na BD como Justiceiro).

O ator vai juntar-se a Charlie Cox (Matt Murdock, Demolidor) e Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk, o Kingpin) na série "Daredevil: Born Again", avançaram fontes à revista The Hollywood Reporter.

Com três temporadas, "Daredevil" foi primeira das séries criadas originalmente para a Netflix a receber luz verde no Disney+, oficializado em julho do ano passado na Comic-Con de San Diego: começa este mês em Nova Iorque a rodagem da nova temporada, que terá 18 episódios e não os habituais 6-8 de outras séries na plataforma.

Jon Bernthal estreou-se como Frank Castle / Punisher no segundo episódio da temporada de "Daredevil", lançada pela Netflix em março de 2016, avançando a seguir para duas temporadas do 'spinoff' "O Justiceiro" entre 2017 e 2019.

Enquanto ator, esta é a entrada oficial no Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original): com Charlie Cox isso aconteceu em "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" e com Vincent D’Onofrio na série "Hawkeye", ambos em 2021.

Ainda não é muito claro ainda se o MCU assume estas séries como fazendo parte da narrativa ou apenas os mesmos atores com versões ligeiramente alteradas e suavizadas.

"Daredevil: Born Again" é o título da banda desenhada publicada em 1986 escrita por Frank Miller, mas sabe-se que a série vai desviar-se da história: O Justiceiro não apareceu na BD e o elemento central continua a ser a luta do Demolidor contra Wilson Fisk.

A presença dos filmes da Marvel e das séries originais no catálogo da Netflix terá sido determinante para o aumento de subscritores da plataforma. Após o anúncio do lançamento da rival Disney+, gradualmente os filmes abandonaram o serviço e as séries foram sendo canceladas.

Foram produzidos mais de 160 episódios de seis séries entre 2015 e 2019, mas não há notícias sobre "Jessica Jones" (três temporadas), "Luke Cage" e "Punho de Ferro" (ambas com duas) ou "Os Defensores" (uma minissérie).