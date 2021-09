Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha voltaram a juntar-se para preparar uma surpresa para os espectadores. Nas redes sociais, a apresentadora e diretora de entretenimento da TVI partilhou algumas pistas.

"Cristina CoMvida....o Goucha. O que nunca pensaram, vai acontecer", escreveu Cristina Ferreira na sua conta no Instagram, partilhado uma fotografia de uma autocaravana personalizada com o grafismo do programa das tardes da estação de Queluz de Baixo.

Já nas Stories, a apresentadora revelou uma fotografia junto à autocaravana, acompanhada pelo apresentador. "Há uma primeira vez para tudo", acrescentou.

"De novo na estrada! A loucura... no que é que isto vai dar?", questionou Manuel Luís Goucha na sua conta no Instagram.