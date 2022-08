A HBO Max revelou um novo trailer dos próximos episódios de "House of the Dragon". A prequela de "A Guerra dos Tronos" estreou-se na passada segunda-feira, dia 22 de agosto, e bateu recordes de audiência.

O segundo episódio da série estreia-se no dia 29 de agosto, às duas da manhã, no serviço de streaming.

Veja o trailer:

Baseada em "Fogo e Sangue", de George R.R. Martin, a série, que se passa 200 anos antes dos acontecimentos de "A Guerra dos Tronos", conta a história da Casa Targaryen.

Nos Estados Unidos, só na noite de estreia, o primeiro episódio foi visto por 9,99 milhões de pessoas na HBO e HBO Max, segundo a Warner Bros. Discovery. A plataforma sublinha que a série conquistou a maior audiência da história do canal de televisão, superando todas as estreias antes da era do streaming, bem como todas as produções que se estrearam nas antigas plataformas (HBO Now ou HBO Go).

A estreia da prequela superou o arranque de "A Guerra dos Tronos" - o primeiro episódio da série foi visto por 4,2 milhões de espectadores em 2011. Já o início da oitava temporada da série inspirada na saga de George R.R. Martin conquistou 17,9 milhões de espectadores.

Em Portugal, o primeiro episódio de "House of the Dragon" estreou-se às duas da manhã de segunda-feira e rapidamente conquistou a liderança do top da HBO Max.