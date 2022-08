A Prime Video revelou esta terça, 23 de agosto, o último trailer oficial da série "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder", da Amazon Studios:

Baseada na Segunda Era da Terra Média de J.R.R. Tolkien, a adaptação vai estrear-se em exclusivo na Amazon Prime Video a 2 de setembro com dois episódios. Os restantes serão lançados isoladamente todas as semanas até à conclusão, a 14 de outubro.

A estreia será sempre ao mesmo tempo a nível global: assim, os dois primeiros episódios ficam disponíveis às duas da manhã de sexta-feira em Portugal e os restantes às cinco da manhã.

O trailer de dois minutos e 36 segundos destaca a expansão épica da Terra-Média na sua Segunda Era e revela como as lendárias e amadas personagens de Tolkien se unirão contra todas as probabilidades, e apesar da distância, para se protegerem do tão temido ressurgimento do mal. Destinos colidem e personagens diferentes são postas à prova, perante o mal iminente neste vislumbre da tão esperada nova série.

Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), o Alto Rei Gil-galad (Benjamin Walker) e Celebrimbor (Charles Edwards) são personagens-chave da história que se destacam nas novas imagens, juntamente com Elanor "Nori" Brandyfoot (Markella Kavenagh) e Largo (Dylan Smith); O Estrangeiro (Daniel Weyman); os Numenorianos, Isildur (Maxim Baldry), Eärien (Ema Horvath), Elendil (Lloyd Owen), Pharazôn (Trystan Gravelle) e a Rainha Regente Míriel (Cynthia Addai-Robinson); o anão Rei Durin III (Peter Mullan), o Príncipe Durin IV (Owain Arthur) e a Princesa Disa (Sophia Nomvete); os habitantes das Terras do Sul, Halbrand (Charlie Vickers); Bronwyn (Nazanin Boniadi); e o elfo Arondir (Ismael Cruz Córdova).

Uma obsessão pessoal de Jeff Bezos, o multimilionário fundador da gigante do comércio eletrónico que também se tornou uma grande plataforma audiovisual, a série com um orçamento de mil milhões de dólares terá cinco temporadas que se vão centrar em aventuras decorridas na Terra Média, do universo criado nos anos 1930 por J.R.R. Tolkien e que foi levado aos cinemas pelo realizador neozelandês Peter Jackson.

A Amazon adquiriu os direitos da Segunda Era das histórias de Tolkien, depois do surgimento da Terra Média, mas muito antes dos acontecimentos de "O Hobbit" e "O Senhor dos Anéis".