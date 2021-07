"Quem não gosta de um romance de verão sobre amadurecimento?", questiona a Netflix na sinopse de "O Verão Passado", novo filme de Ozan Aciktan que já se encontra disponível no serviço de streaming.

O filme turco protagonizado Ece Cesmioglu, Fatih Sahin, Halit Ozgur Sari, Aslihan Malbora, Sureyya Guzel e Kubilay Tuncer decorre em 1997. "Sul da Turquia, verão de 1997. Um grupo de adolescentes está em plena descoberta do amor e da vida num cenário cheio de sol, vento, penhascos rochosos, ondas infinitas e corações destinados a experimentar o desgosto", adianta a Netflix.

"Deniz todos os anos visita a casa de verão dos seus pais, mas este ano é diferente: com 16 anos acabados de fazer, ele quer experimentar o amor e já se considera suficientemente maduro para ter a sua primeira experiência sexual com a paixão de infância, Asli. Quando tenta aproximar-se da jovem, Deniz descobre que o rapaz mais desejado, atlético e bonito do bairro também gosta dela. Enquanto o amor nasce e cresce em cada personagem, o espectador vai partilhar a experiência dos primeiros corações partidos e o despertar da adolescência", resume o serviço de streaming.