A Prime Video revelou esta segunda-feira que a minissérie "Operação Maré Negra" foi renovada para uma segunda temporada.

A primeira temporada, inspirada em factos reais, estreou-se a 25 de fevereiro, em exclusivo na Prime Video em Espanha, Portugal e Brasil. A minissérie também foi exibida na RTP1, a partir de 14 de março.

Lúcia Moniz, uma das protagonistas dos primeiros quatro episódios (com quem o SAPO Mag falou na altura da estreia), tem regresso confirmado. Já o nome de Nuno Lopes, outro dos atores portugueses de um elenco internacional, não foi avançado para os próximos capítulos (ALERTA DE SPOILER: Sérgio, a personagem encarnada pelo ator, contou-se entre as vítimas mortais da primeira temporada).

A segunda época de "Operação Maré Negra" volta a ser protagonizada por Álex González ("3 Caminos") no papel de Nando, acompanhado novamente por Leandro Firmino ("Cidade de Deus"), David Trejos ("Perdida"), Nerea Barros ("Terras Pantanosas"), Carles Francino ("As Telefonistas"), Miquel Insua ("A Unidade"), Xosé Barato ("Alba"), Luis Zahera ("El Reino"), Bruno Gagliasso ("Marighella") e Manuel Manquiña ("Antes de la quema"), ao lado de novos nomes que serão anunciados em breve.

A nova temporada vai contar com cinco episódios de 45 minutos de duração produzidos pela Ficción Producciones ("3 Caminos"), com Mamen Quintas e Julio Casal, que são novamente produtores-executivos em conjunto com Daniel Calparsoro e as televisões autónomas espanholas. Em Portugal, a RTP, através da Lightbox, terá Luis Ismael como produtor-executivo. Na primeira temporada, a portuguesa Pandora da Cunha Telles tinha sido outro dos nomes da produção.

A equipa de realização volta a contar com Oskar Santos e Daniel Calparsoro, mas não com o português João Maia ("Variações"). Igor Legarreta ("Autómata", "Ilargi Guztiak") é o novo correalizador. A equipa de guionistas passa a contar com Jose Rodríguez ("Adiós", "A Peste"), em conjunto com Patxi Amezcua ("Sem Limites", "Séptimo") e Natxo López ("Perdida", "Viver sem Permissão").

No passado dia 11 de março estreou-se na Prime Video a série documental "Operação Maré Negra: A Travessia Suicida", realizada pelo colombiano Luis Avilés e produzida pela Ficción Producciones. A série documental de quatro episódios aborda a travessia real de 26 dias no Oceano Atlântico do submarino intercetado na costa galega com cocaína no seu interior, tripulado por Agustín Álvarez, antiga promessa do boxe amador espanhol.