A Ordem dos Enfermeiros pagou 36 080 euros, mais IVA, para ter uma personagem que fosse enfermeira na nova novela da SIC. A notícia foi confirmada ao Público pela própria bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco.

Em "Nazaré", a atriz Liliana Santos é Cláudia, enfermeira num centro de dia. O contrato, que pode ser consultado no site Base, frisa que "objetivo é a aquisição de serviços de promoção e difusão da profissão de enfermeiro em programa televisivo".

Nas redes sociais, a Ordem dos Enfermeiros destaca que "Nazaré" é a primeira novela com uma enfermeira em papel de destaque".

"Em 'Nazaré, que estreou esta semana, a atriz Liliana Santos é Cláudia, Enfermeira num centro de dia. Na vida real, Liliana reconhece o papel dos Enfermeiros: 'Essa dedicação, essa preocupação, essa isenção de horários, porque quem está doente não tem hora para sentir dor". Descubra quem é a enfermeira da vida de Liliana e não perca Nazaré, todas as noites na SIC, a primeira novela com uma enfermeira em papel de destaque", pode ler-se no Facebook.

