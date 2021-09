Nas redes sociais, vários espectadores encontraram semelhanças entre um episódio da série e a cobertura mediática da erupção do vulcão em La Palma, nas Canárias. Nas montagens, uma personagem de "Os Simpsons" é comparada com a jornalista Susanna Griso, do programa espanhol "Espelho Público".

Os espectadores relembram que, no episódio quatro da 16.ª temporada, uma jornalista faz uma reportagem junto a um vulcão. A semelhança entre a personagem e a repórter espanhola levou a que espectadores partilhassem montagens.

Nas redes sociais, vários seguidores da série partilharam excertos do episódio.

Veja as imagens: