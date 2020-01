A TVI voltou a perder uma das suas estrelas: Ricardo Araújo Pereira trocou o canal de Queluz de Baixo pela SIC, anunciou a estação do grupo Impresa na passada sexta-feira, dia 3 de janeiro.

O humorista vai estrear-se no canal no esta sexta-feira, dia 10 de janeiro, juntamente com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Carlos Vaz Marques, transitando o programa "Governo Sombra", da TVI24, para a SIC.

"Para mudar o mundo, eles mantêm-se na sombra. Sexta-feira à noite estreia 'Governo Sombra'", lembra a SIC nas redes sociais.

"Carlos Vaz Marques modera, como sempre, os ânimos provocadores dos 'ministros' João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira. Um pequeno, eficaz e muito livre governo que procura cumprir a promessa que continuamente faz aos seus 'eleitores': a da análise mais acutilante do momento". acrescenta o canal na sinopse do programa.

Veja o vídeo: