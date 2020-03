Numa altura em que celebra 20 anos, a conhecida personagem do Nickelodeon salta do ecrã para ensinar o "método de lavar as mãos mais divertido de sempre".

"Atenção, miúdos! Já todos sabemos o quão importante é lavar bem as mãos para bem de todos. Mas quem é que disse que este momento não podia ser divertido? A Nickelodeon Portugal convidou a esponja do mar mais famosa do mundo para tornar o processo de higienização em momentos cheios de boa disposição", começa por frisar o canal Nickelodeon em comunicado. A celebrar 20 anos, SpongeBob SquarePants saltou de "Bikini Bottom diretamente para a casa das crianças portuguesas" para ensinar o método de lavagem das mãos "mais divertido de sempre". E como é que o devemos fazer então segundo SpongeBob? "Muito fácil. É só cantar a reconhecida música do genérico da série, executando um conjunto de movimentos que garantem uma lavagem correta entre cada um dos mais do que conhecidos versos", explica o canal. Durante o fim de semana, o canal vai ainda transmitir 20 episódios da série de animação.