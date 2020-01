"Parasitas", um dos filmes mais aclamados de 2019, vai chegar à HBO em formato de série limitada. A notícia foi confirmada pelo The Hollywood Reporter, que avança que o serviço de streaming está a ultimar detalhes da negociação.

A Netflix também mostrou interesse em adaptar o filme do realizador sul coreano Bong Joon Ho, mas a HBO acabou por vencer a corrida. De acordo com a publicação, o realizador vai trabalhar com Adam McKay ("Vice") na série do serviço de streaming,

Para já, ainda não foi revelado se a série será um remake do filme ou uma continuação da história.

Em dezembro, a Associação de Críticos de Los Angeles (LAFCA) escolheu o sul-coreano "Parasitas" como o melhor filme de 2019. História de uma família pobre mas determinada que se infiltra na vida de outra abastada com consequências inesperadas, o filme de Joon-ho Bong também recebeu a Palma de Ouro no mais recente Festival de Cannes.

"Parasitas" está ainda nomeado para os BAFTA, os prémios da Academia de Cinema e Televisão Britânica.