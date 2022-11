"Partir do Zero" estreou-se no passado dia 21 de outubro e rapidamente chegou à liderança do top diário da Netflix. A produção inspirada no livro "From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home", de Tembi Locke, foi vista durante 72 milhões de horas na primeira semana, liderando o ranking das séries em inglês.

Em Portugal, "Partir do Zero" ocupa a primeira posição do top diário, à frente de "O Filho Bastardo e o Diabo"

A minissérie conta a história de uma artista que se apaixona por um chef em Itália e que decide embarcar numa "viagem transformadora de amor, perda, resiliência e esperança que atravessa culturas e continentes".

De acordo com o serviço de streaming, "Partir do Zero" é uma "história de amor intercultural centrada em Amahle 'Amy' Wheeler (Zoe Saldaña), uma americana a estudar em Itália, enquanto ela conhece e se apaixona por Lino, um chef siciliano". "O seu conturbado romance enfrenta muitos desafios imprevistos, incluindo os seus contextos culturais profundamente distintos", adianta a Netflix.

"Sem deixar de ser fiel à realidade, a série também está repleta de momentos de alegria e bom humor que acompanham os mais sérios. Mas, quando Lino enfrenta complicações de saúde inimagináveis e o futuro do casal é ameaçado, as duas famílias unem-se para criar um seio familiar alargado diferente de tudo o que alguma vez imaginaram, provando que o amor ultrapassa quaisquer fronteiras", resume o serviço de streaming.