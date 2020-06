A HBO continua a apostar em histórias locais. A 27 de setembro, o serviço de streaming estreia "Pátria", uma produção da HBO Europe e que vai estar disponível em mais de 60 países.

A série centra-se no impacto do conflito armado no País Basco e no dia a dia dos seus habitantes. "'Pátria' conta a história do País Basco ao longo de três décadas, ameaçado pelo terrorismo separatista da ETA, através dos olhos de duas famílias divididas pelo conflito violento", explica o serviço de streaming em comunicado.

Veja o trailer:

A série foi criada e escrita por Aitor Gabilondo, baseada no romance com o mesmo nome, escrito por Fernando Aramburu. "Pátria" foi realizada por Félix Viscarret e Óscar Pedraza.

Miguel Salvat, Steve Matthews e Antony Root são os produtores executivos por parte da HBO Europe.