Recentemente, Paul McCartney quase foi atropelado na passadeira junto aos estúdios de Abbey Road, em Londres, enquanto tentava recriar a capa do álbum dos The Beatles.

O momento foi gravado e pode ser visto no documentário "Se Estas Paredes Cantassem", que se encontra disponível no Disney+. Nas redes sociais, a equipa dos míticos estúdios partilhou a cena.

Veja o vídeo:

Dos Beatles aos Pink Floyd, Abbey Road deixou marca em dezenas de álbuns clássicos e o novo documentário disponível no Disney+, estreado no início de janeiro, revisita a herança dos estúdios londrinos pela lente de Mary McCartney, filha do ex-Beatle - leia aqui a entrevista do SAPO Mag com a realizadora.