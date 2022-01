O final de "Peaky Blinders" aproxima-se, mas a BBC decidiu dar uma prenda aos fãs no arranque do ano. No passado sábado, dia 1 de janeiro, o canal britânico revelou o primeiro trailer da sexta e última temporada da série.

No vídeo, Tommy Shelby (Cillian Murphy) frisa que há "uma última coisa" que tem de ser feita. O trailer destaca ainda que os combates políticos do protagonistas vão continuar a marcar os episódios da série britânica.

Além de Cillian Murphy, Tom Hardy e Anya Taylor-Joy também estão em destaque no novo trailer de "Peaky Blinders".

Veja o vídeo:

O final de "Peaky Blinders" na sexta temporada apanhou os fãs de surpresa, já que, em 2019, Steven Knight confessou à Entertainment Weekly que tinha planos para uma sétima época da série. No entanto, como sublinha a Variety, os atrasos provocados pela pandemia aceleraram a decisão de colocar um ponto final na história.