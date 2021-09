"Pecado" é uma das apostas de setembro da TVI. Em comunicado, o canal confirmou que série, que conta com Diogo Infante, Dalila Carmo, Pedro Lamares, Daniela Melchior e Lourenço Ortigão como protagonistas, se estreia no final do mês.

"Setembro é um mês com muitas novidades. Diogo Infante, Dalila Carmo, Pedro Lamares, Daniela Melchior e Lourenço Ortigão são os protagonistas da mini-série 'Pecado', com estreia prevista para o final de setembro na TVI. Esta história da autoria de Maria João Costa, aborda o tema do voto de celibato dos padres e fala-nos de um amor proibido e de vários segredos muito bem guardados", adianta a estação de Queluz de Baixo em comunicado.

Em entrevista ao site Selfie, da TVI, a autora explicou que "Pecado" é "uma história atual, que pretende lançar a discussão sobre a obrigatoriedade do voto de celibato dos padres". "Por que a Igreja lhes exige isso, quando o celibato nem sequer é um dogma de fé da Igreja? Existe muita hipocrisia à volta desse tema, por causa dessa proibição”, explicou.